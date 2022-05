Unesp de Botucatu recebe ciclo de palestras “Sem Tédio- Conversas Universitárias”

Os Comitês de Ação Cultural da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB), Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) e Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA) da Universidade Estadual Paulista (UNESP) “Júlio de Mesquita Filho” realizarão entre os dias 12 e 14 de maio o ciclo de palestras “Sem Tédio – Conversas Universitárias”.

Aberto a toda a comunidade, o evento acontecerá no Salão Nobre da FMB e colocará em discussão temas ligados à Ciência, Humanidades, Tecnologia e Artes. A ação, que conta com apoio da Reitoria da Unesp, foi viabilizada com recursos do edital Raízes – Unesp Presente, ligado à Pró-reitoria de Extensão Universitária e Cultura (PROEC).

Os interessados já podem fazer suas inscrições na página de eventos da FMB, indicando o ciclo de palestras desejado (períodos). Serão fornecidos certificados de participação aos inscritos que tiverem a participação confirmada. A organização informa que faltas sem aviso impedirão a pessoa inscrita de participar de outros ciclos de palestras.

Link para inscrições: http://www.inscricoes.fmb.unesp.br/index.asp?configurar=true&codEvento=13251

Ciclo de Palestras sobre Saúde

Dia 12 de maio, das 18 às 21 horas

— 18h00 —

“Esperar é saber, quem sabe faz a hora”, as novas tendências em Cirurgia Infantil”

Pedro Lourenção, Professor de Cirurgia Infantil da FMB, Unesp.

— 18h30 —

“Tudo que você sempre quis saber sobre o Transplante de células tronco hematopoéticas”

Mair Pedro de Souza, Hematologista do Hospital Amaral Carvalho, Jaú.

— 19h00 —

“Um dia ele chegou tão diferente do seu jeito de sempre chegar”

José Carlos Safi, clínico geral, Itú.

— 19h30 —

“Lições que devemos aprender com a COVID 19″

Carlos Magno Castelo Branco Fortaleza, Professor de Moléstias Infecciosas da FMB Unesp.

— 20h30 —

Apresentação musical de Jazz: Jonatas Paes e grupo

Sorteios de brindes e Coffee-Break no final das apresentações

Ciclo de Palestras sobre Cidadania

Dia 13 de maio, das 18 às 21 horas

— 18h00 —

“Turismo e Verde – O que Botucatu tem e todos deveriam saber”

Cris Cury Ramos, secretária da Cultura de Botucatu.

— 18h30 —

“Turismo e Verde – O que Botucatu tem e todos deveriam saber”

Roberta Sogayar, secretária do Turismo de Botucatu

— 19h00 —

“Turismo e Verde – O que Botucatu tem e todos deveriam saber”

Fillipe Martins, secretário do Verde de Botucatu

— 19h30 —

“É possível fazer cinema em Botucatu”

Marcelo Teixeira, artista gráfico, cineasta e produtor cultural.

— 20h30 —

Apresentação musical de Blues e Rock and roll: André Spock Oliveira e Grupo

Sorteios de brindes e Coffee-Break no final das apresentações

Ciclo de Palestras sobre Publicações Científicas e Novas Mídias

Dia 14 de maio, das 9 às 12 horas

— 08h30 —

Coffee-Break

— 09h00 —

“O mercado editorial de teses acadêmicas”

Rafael Ferreira, diretor da Editora Dialética.

— 09h30 —

“Com vocês, a Editora Unesp”

Jézio Hernani Bomfim Gutierre, diretor-presidente da Fundação Editora da Unesp e professor da Faculdade de Filosofia e Ciências, Câmpus da Unesp de Marília.

— 10h30 —

“Existe um novo jornalismo?”

Diogo Schelp, jornalista e escritor.

Sorteio de brindes no final das apresentações

Ciclo de Palestras sobre Sustentabilidade, Empreendedorismo e Novas Profissões

Dia 14 de maio, das 14 às 17 horas

— 13h30 —

Coffee-break

— 14h00 —

“Inteligência Artificial e as novas possibilidades artísticas”

Hidreley, artista gráfico e programador

— 14h30 —

“Sustentabilidade e Empreendedorismo na Amazônia: os desafios”

Sérgio Vergueiro, agrônomo e empresário.

— 15h00 —

“As novas profissões do Marketing Digital”

Theo Montandon, copywriter.

— 16h00 —

Apresentação musical “Pianeiros Do Brasil”, com Hércules Gomes

Sorteio de brindes no final das apresentações