Avaré oferece curso gratuito de Libras, Braille e ABA

Previsão é de que as aulas tenham início na última semana de maio

Da Redação

A Secretaria Municipal de Educação vai oferecer formação gratuita em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), Sistema Braille e Análise do Comportamento Aplicada (ABA), destinada ao atendimento de crianças com Transtorno do Espectro autista (TEA) regularmente matriculadas na Rede Municipal de Ensino.

A capacitação é voltada para profissionais da Educação, servidores de órgãos públicos, funcionários de instituições privadas e, principalmente, familiares.

A previsão é de que as aulas tenham início na última semana de maio. Serão inicialmente 2 turmas de ABA (período tarde ou noite), 3 turmas de Libras (manhã, tarde e noite) e 2 turmas de Braille (manhã e noite).

A proposta do Centro Pedagógico e Administrativo da Educação Especial (CPAEE), órgão responsável pela organização dos cursos, é ampliar a profissionalização no atendimento ao público-alvo não apenas em escolas municipais, mas também junto à sociedade avareense.

As inscrições para os cursos terminam no dia 18 de maio. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (14) 3711-2211.

Inclusão

A formação representa mais um importante passo na direção da completa reestruturação do sistema municipal de atendimento à criança com deficiência nas escolas municipais.

“Não devemos esperar a chegada do aluno com deficiência para só então nos prepararmos para atendê-lo. O tempo é precioso. Encontrar a escola preparada é um passo primordial na vivência escolar realmente inclusiva”, ressalta Luís Henrique Silva, diretor do CPAEE, órgão ligado à Secretaria Municipal de Educação.

Formação permanente

A iniciativa marca ainda o início de um dos maiores projetos da pasta: a instalação, dentro do CPAEE, da Escola Permanente de Formação.

A proposta é disponibilizar um sistema padronizado de treinamento, com apostila própria, que ofereça, de forma cíclica e contínua, formação de qualidade nas três áreas, permitindo que toda a rede municipal, assim como todos os que desejarem, tenham permanentemente acesso à formação gratuita e de qualidade.