Claro inicia incorporação de clientes da Oi na região de Botucatu

Medida contempla cerca de 1,3 milhão de clientes das regiões, incluindo Botucatu

Da Redação

A Claro dá início ao processo de integração de redes com a Oi Móvel no interior de São Paulo. Desde o dia 6 maio, os clientes da Oi Móvel nos DDDs 13, 14, 15, 17 e 18, de São Paulo, que fazem parte dos acessos que a operadora adquiriu no estado, começaram a receber SMS com a novidade.

Com isso, os cerca de 1,3 milhão de clientes das regiões, incluindo Botucatu, já estarão na rede da Claro, em adição à da Oi Móvel, ampliando a cobertura e a qualidade de sinal. Eventualmente, inclusive, clientes poderão ver a sinalização da rede da Claro no celular.

Além dos benefícios da rede ampliada, nessa primeira etapa de integração não haverá outras mudanças para quem utiliza os serviços da Oi Móvel. Planos e canais de atendimento e recarga seguem os mesmos.

A Oi foi contratada para continuar prestando os serviços normalmente enquanto a incorporação e a integração das redes e sistemas é implementada na Claro, processo que pode levar até 12 meses dependendo do tipo de plano e da região. Os clientes serão comunicados a cada etapa da transformação.