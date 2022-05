Embraer anuncia abertura de 1 mil vagas de emprego

No fim de 2021, o Grupo Embraer tinha cerca de 18 mil colaboradores

Da Redação

A Embraer anunciou hoje a abertura de mil vagas de emprego no Brasil com foco na retomada da produção, crescimento da área de Serviços e Suporte, desenvolvimento de produtos e geração de novos negócios.

As inscrições e detalhes sobre as diversas oportunidades de carreira nos setores de operação, engenharia, administrativo, entre outros estão disponíveis no site: https://embraer.gupy.io/ .

Pelas estimativas apresentadas ao mercado, o volume de entrega de aeronaves para este ano deve aumentar entre 15% e 25% em comparação com o ano anterior. O movimento de crescimento para retomar todo o potencial da companhia é esperado para continuar ocorrendo pelos próximos anos, em linha com os estudos apresentados pela Associação Internacional do Transporte Aéreo (IATA).

Nos últimos dois anos, a Embraer assegurou a sustentabilidade da organização e a capacidade de engenharia diante dos impactos causados pela Covid-19 na economia global e pelo cancelamento da parceria com a Boeing.

Para se manter competitiva e atravessar a grave crise do setor foi elaborado e executado um plano estratégico que permitiu recuperar a empresa e retomar um novo ciclo de crescimento, que inclui recontratações para as operações.

No fim de 2021, o Grupo Embraer tinha cerca de 18 mil colaboradores.

