Parque Tecnológico de Botucatu abre inscrições para EDUCATEC 2022

Da Redação

No próximo dia 28, das 08h às 17h30, no Parque Tecnológico Botucatu, será realizado o EDUCATEC 2022, um fórum de Educação, Carreira e Tecnologia, com a temática central: “Quanto mais avança a tecnologia, mais respeitado será o ser que se mantiver humano”. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link: http://www.educatec2022.com. br/

O EDUCATEC busca proporcionar à comunidade da área (pesquisadores, professores da rede de educação básica, técnico-administrativos e gestores) a integração e o compartilhamento de ações que essas instituições realizam para, assim, promover melhorias no ensino e aprendizagem, por meio da incorporação de tecnologias.

Por meio do prêmio “Transformar Educação”, o evento promoverá a apresentação de trabalhos que divulgam ações que estão ocorrendo nos colégios e empresas envolvendo o ensino, a pesquisa, a extensão e a inovação, contribuindo assim com o aperfeiçoamento da qualidade educacional através do intercâmbio de conhecimentos prático-científicos, capazes de proporcionar melhorias no processo educativo corporativo e escolar.

Desta forma, o EDUCATEC 2022 pretende se constituir como espaço de divulgação e discussão de resultados de pesquisas, práticas e experiências relacionadas aos efeitos das tecnologias e inovações no processo de ensino-aprendizagem em diferentes modalidades, fomentando novas ideias e soluções criativas que apontem os melhores caminhos para superação das dificuldades típicas dos cenários em transição vividos na contemporaneidade, inclusive por decorrências herdadas da pandemia.

O público-alvo do evento são professores, estudantes, coordenadores e gestores da rede de Educação Básica (pública e privada), Ensino Técnico e Tecnológico, e entusiastas da Educação Corporativa.

Para participar do Prêmio, é preciso submeter os trabalhos até o dia 17 de maio, através do site: https://doity.com.br/educatec- 2022/artigos