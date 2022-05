Preservação do patrimônio histórico e cultural de Botucatu foi tema de audiência pública na Câmara

Questionamentos foram direcionados ao poder público sobre medidas concretas que serão tomadas para proteger

Da Redação

Depois de uma grande mobilização da sociedade civil, atenção da imprensa e até abaixo-assinado para salvar um dos últimos palacetes da cidade da demolição, a Câmara de Botucatu realizou na última quarta-feira, 11 de maio, uma audiência pública para tratar da preservação do patrimônio histórico e cultural do município. O evento foi presidido pela vereadora Rose Ielo (PDT), primeira signatária do requerimento que motivou a audiência.

“Este tema não é novo, mas foi reavivado pelo interesse e mobilização da sociedade. Esta já é uma noite histórica e a ideia é apresentar a importância de Botucatu preservar a sua história e ouvir a população sobre o assunto. Depois, de maneira organizada, passar a atuar em cima das demandas mais urgentes”, fala a vereadora Rose Ielo.

A noite começou com a leitura de um texto do arquiteto João Piza, que não pôde comparecer. O texto resgatou a história da luta pela preservação e tombamento de prédios históricos da cidade, assim como a manutenção das edificações antigas. Ele também pontuou alguns possíveis caminhos para lidar com a questão. Em seguida, foi a vez dos três arquitetos e urbanistas expositores fazerem suas palestras.

Ludmila Tidei de Lima, de maneira remota, abordou o patrimônio histórico como parte da identidade coletiva e das tradições do local onde se encontra, sua relação com a memória e a cultura de um povo e a importância de se conhecer estas obras e monumentos (entre outros tipos de patrimônios) para poder, enfim, preservá-los. Ela também falou de legislações que trouxeram definições para o tema e especificamente do patrimônio ferroviário, que tem bastante a ver com a realidade da região.

Depois, Ricardo Dal’Bó trouxe sua experiência no trabalho de preservação de edifícios históricos na cidade de Jaú por meio de legislações e da atuação de conselhos e câmaras técnicas, sociedade civil e poder público. Por fim, Pedro Paulo Pacheco, que encabeçou o abaixo-assinado e o grupo de arquitetos que atuou pela preservação do palacete localizado na Avenida Floriano Peixoto, apresentou diversas edificações e espaços históricos de Botucatu. Ele passou pelas construções já tombadas pelo estado de São Paulo (Escola Dr. Cardoso de Almeida, Fazenda Lageado e Fórum de Botucatu, hoje Pinacoteca), os que ainda estão em análise (Fazenda do Conde de Serra Negra, Capela de Ana Rosa e Igreja de Rubião Júnior), algumas que não existem mais e outras que merecem urgentemente receber atenção e ser preservadas.

Após quase duas horas de palestras, o final da audiência se prolongou para receber e responder perguntas do público. Feitas em sua maioria por arquitetos e urbanistas ou estudantes de arquitetura, os questionamentos foram direcionados ao poder público e, em geral, gostariam de saber quais as medidas concretas que serão tomadas para proteger o patrimônio histórico e cultural de Botucatu.

“Agora é importante manter a participação organizada da sociedade civil e antes de tudo lutar pela efetivação do conselho municipal de patrimônio histórico e cultural. A Câmara, entendendo esse clamor das pessoas, já também se atentou à urgência do tema e estamos aqui debatendo e continuaremos estudando e ouvindo os interessados”, finaliza a vereadora Rose Ielo.

Além dos expositores e da vereadora Rose Ielo, também compuseram a mesa de trabalhos o Secretário Municipal do Verde, Fillipe Martins, e o vereador Silvio (Republicanos), que secretariou o encontro.