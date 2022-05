Tenda Atacado divulga vagas disponíveis para futura loja de Avaré

A previsão é de que a unidade avareense seja inaugurada em agosto

Da Redação

O Centro de Atendimento ao Trabalhador e Empreendedor (CATE) de Avaré divulga as vagas de emprego disponíveis para a futura loja do Tenda Atacado.

A previsão é de que a unidade avareense seja inaugurada em agosto. O processo seletivo conta com o apoio da Prefeitura da Estância Turística de Avaré, por meio da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, que disponibilizou o CATE para auxiliar a empresa durante o processo de seleção.

O empreendimento pretende gerar 250 empregos diretos e outros 250 indiretos. Cerca de 90% da mão de obra será captada em Avaré, informaram os diretores do Tenda em fevereiro.

Há vagas para nível médio e superior, inclusive para quem ainda está cursando graduação.

Interessados devem levar currículo ao CATE, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h30. O órgão fica na Casa do Cidadão (Rua Bahia, nº 1580).

Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (14) 3731-7303 e (14) 98204-0788. Confira as vagas abaixo.

Nível superior

Encarregado de bazar

Experiência na CTPS/ Superior completo em Administração ou Correlatas/ Ambos os sexos. Coordenar e manter organização das mercadorias no setor de Bazar, destacando produtos em ofertas e condições de pagamento bem visíveis/ Acompanhar o estoque de mercadorias para que não haja ruptura, garantindo a venda dos produtos e o atendimento ao cliente.

Encarregado de mercearia

Experiência na CTPS/ Superior completo em Administração ou Correlatas/ Ambos os sexos/ Coordenar e manter organização e a disposição das mercadorias no setor de Mercearia, verificando a precificação dos produtos, validade das mercadorias se estão cadastradas, verificando o corredor da loja a fim de deixá-los desobstruídos, entre outros.

Encarregado de frente de caixa

Experiência na CTPS/ Superior completo em Administração ou Correlatas/ Ambos os sexos/ Coordenar as atividades do setor de caixa central da loja, garantindo o funcionamento correto de cada caixa e seu sistema para que não haja quebra ou sobra nos mesmos/ Verificando a organização do Caixa Central, limpeza dos chek-outs, certificando a produtividade dos colaboradores para o bom atendimento ao cliente.

Encarregado de hortifrut:

Experiência na CTPS/ Superior completo em Administração ou Correlatas/ Ambos os sexos/ Coordenar as atividades do setor de Hortifruti controlando as datas de validades das mercadorias perecíveis, as características, pesos e quantidades, garantindo o abastecimento e a disponibilidade das mercadorias.

Encarregado de recebimento de mercadorias

Experiência na CTPS/ Superior completo em Administração ou Correlatas/ Ambos os sexos/ Coordenar as atividades do recebimento de mercadorias, garantindo condições adequadas, se estão de acordo com os pedidos de compra verificando quantidade, preço, peso, data de validade, temperatura, assegurando o recebimento correto entre as outras funções.

Encarregado de prevenção de perdas

Experiência na CTPS/ Superior completo em Administração ou Correlatas/ Ambos os sexos/ Acompanhar e executar as atividades do setor de Prevenção de Perdas, obedecendo as normas e procedimentos internos, buscando ações para minimizar as perdas e quebras ocorridas na loja e zelando pela ordem no local.

Encarregado de perecíveis

Experiência na CTPS/ Superior completo em Administração ou Correlatas/ Ambos os sexos/ Coordenar as atividades do Setor de Perecíveis observando as normas e procedimentos definidos pela empresa, controlando as datas de validade das mercadorias perecíveis, as características, pesos, quantidades, garantindo o abastecimento e a disponibilidade das mercadorias para os clientes.

Subgerente

Experiência na CTPS/ Superior completo em Administração ou Correlatas/ Ambos os sexos/ Acompanhar abertura e fechamento de loja, cumprindo as normas e procedimentos da empresa em todas as suas áreas, contribuindo para o cumprimento dos resultados e metas estipulados pela diretoria/ Assistir gerente e seus superiores indiretos entre outras.

Ensino médio

Assistente de gerente de loja

Experiência na CTPS/ Ensino médio completo ou desejável superior em Administração ou Correlatas/ ambos os sexos/ assessorar e executar as atividades relacionadas a controle de quebras, quadros de funcionários, escalas, metas de venda do mês, e-mails da gerência, atendimento ao cliente, subgerente, encarregados e assistentes de loja.

Assistente operacional (repositor)

Experiência na CTPS/ Ensino médio completo/ Ambos os sexos/ Assessorar e executar as atividades do setor tais como manter a organização e a disposição das mercadorias/Verificar a precificação dos produtos de acordo com o sistema integrado/ Verificar corredores da loja a fim de não deixá-los obstruídos, manter limpo e organizado e acompanhar o estoque de mercadorias para que não haja rupturas, garantindo a venda dos produtos.

Auxiliar administrativo de custos

Experiência na CTPS/ Ensino Médio completo (cursando ensino superior)/ Ambos os sexos/ Auxiliar nas atividades do setor de custos, fazendo controle das notas fiscais, dando entrada no sistema para garantir o recebimento das mercadorias na loja/ Conferindo itens de preço, quantidades, impostos, se estão de acordo com o pedido de compra.

Operador de cartão

Experiência na CTPS/ Ensino Médio completo/ Ambos os sexos/ Atender clientes de Pré e Pós venda do cartão TENDA, prospectando novos clientes e atendendo os que já estão cadastrados com foco na qualidade da venda e do atendimento.

Vendedor de televendas (vendedor interno)

Experiência na CTPS/ Ensino Médio completo / Ambos os sexos/ Atender aos clientes, Pessoa Física e Jurídica, por contato telefônico, fechando pedidos de vendas, oferecendo promoções de mercadorias, bem como buscar novos clientes, aumentando a carteira da loja e a venda da loja com lucro.