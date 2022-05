Copa dos Campeões de Botucatu tem final entre Cuesta e Amigão

A final, a ser disputada no Campo da Vila Maria, será entre Cuesta FC e Amigão FC

Da Redação

A Copa dos Campeões de Botucatu conhecerá neste domingo, 15 de maio, seu campeão da temporada 2022. A final, a ser disputada no Campo da Vila Maria, será entre Cuesta FC e Amigão FC. Partida será às 8h30 com entrada gratuita ao público.

O Cuesta FC é bicampeão do torneio enquanto que o Amigão é o vencedor da Série A do Campeonato Amador botucatuense. Em caso de empate no tempo normal, a decisão será pela cobrança de pênaltis.

Copa dos Campões – FINAL

Data: 15/05/2022 – Domingo

Local: Complexo Esportivo “Lourival Antônio Prearo” (Campo da Vila Maria)

08h30 – Cuesta FC x Amigão FC