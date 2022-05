Divulgado calendário do vestibulinho para o 2º semestre das Escolas Técnicas Estaduais

Aplicação da prova está marcada para o dia 7 de julho

Os interessados em se candidatar a uma vaga nas Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) no segundo semestre de 2022, já podem conferir as datas do calendário do Vestibulinho. Os candidatos podem se inscrever para os cursos Técnicos e Especializações Técnicas. Também será possível concorrer às vagas remanescentes de segundo módulo dos cursos técnicos. As avaliações acontecerão de forma presencial, com aplicação de provas.

Desde o segundo semestre de 2020, as provas haviam sido substituídas pela análise de histórico escolar, em respeito às medidas de distanciamento social recomendadas pelo Governo do Estado de São Paulo e autoridades sanitárias, a fim de controlar a disseminação da Covid-19.

As inscrições para o Vestibulinho podem ser feitas entre os dias 19 de maio e 6 de junho e a aplicação da prova está marcada para o dia 7 de julho. No dia 16 de maio tem início o período para solicitar redução da taxa de inscrição, que será de R$ 39.

Veja abaixo, as principais informações e datas para não perder essa oportunidade:

16 a 18 de maio – até 15 horas: Prazo para cadastrar o pedido de redução para o pagamento da taxa de inscrição do Vestibulinho.

19 de maio a 06 de junho: Período de inscrição para o Vestibulinho

25 de maio: Resultado do pedido de redução da taxa de inscrição

30 de junho: Divulgação dos locais de prova

03 de julho: Dia da aplicação das provas

Vestibular das Fatecs

Em breve, o Centro Paula Souza vai divulgar o calendário do processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) para o segundo semestre de 2022.