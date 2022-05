Famesp abre 20 editais para processos seletivos em hospital da região

As inscrições serão recebidas até 18 de maio

Da Redação

A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp) comunica a abertura de 20 processos seletivos para contratar funcionários que vão atuar no Hospital Estadual Manoel de Abreu, em Bauru-SP. A unidade estadual de saúde terá gestão da Famesp, com previsão de funcionamento a partir de junho.

Há vagas para auxiliar de almoxarifado, auxiliar de enfermagem, auxiliar de serviços gerais, eletricista, lactarista, oficial administrativo, motorista, porteiro, técnico em segurança do trabalho, técnico em enfermagem, técnico em informática júnior, analista de sistemas, assistente social, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, terapeuta ocupacional e psicólogo.

As inscrições serão abertas na próxima segunda-feira, 9 de maio, e recebidas até 18 de maio exclusivamente pelo site da Famesp (www.famesp.org.br / Aba Processo Seletivo, escolher Hospital Manoel de Abreu). As taxas de inscrição variam de R$20 a R$100, dependendo do cargo. Cada edital prevê a contratação de ao menos uma vaga, mas outras podem surgir conforme as publicações oficiais.

Os editais ressaltam que os admitidos serão contratados pela Famesp, fundação de direito privado e qualificada como Organização Social de Saúde, e serão submetidos às regras que regem o direito do trabalho, não integrando o quadro de servidores da Administração Pública. Assim, os contratos de trabalho poderão ser rescindidos nos termos do Regimento Interno da Famesp e a admissão pelo presente processo seletivo não gera, por si só, estabilidade e/ou garantia de emprego.

Em Bauru, a Famesp também faz a gestão do Ambulatório Médico de Especialidades (AME), do Hospital Campanha Bauru (HCB), do Hospital de Base de Bauru (HBB), Hospital Estadual de Bauru (HEB) e da Maternidade Santa Isabel (MSI).

Acesso

Serão disponibilizados postos de ajuda ao candidato para acesso à internet e impressão do boleto bancário no Recursos Humanos da Famesp, em Botucatu (na Rodovia João Butignolli, s/nº, com entrada ao lado da Portaria Principal da FMB do Campus Universitário da Unesp Distrito de Rubião Junior s/n) e no Hospital Estadual de Bauru, em Bauru (localizado na avenida Luiz Edmundo Carrijo Coube, 1-100). O candidato que não tiver acesso próprio à internet também pode efetivar sua inscrição por meio de serviços públicos, tais como o Programa Acessa São Paulo, que disponibiliza postos (locais públicos para acesso à internet), em todas as regiões da cidade de São Paulo e em várias cidades do Estado.

Cargos e funções:

