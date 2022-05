Prefeitura de Bauru reassume gestão do Recinto Mello Moraes

Da Redação

A Prefeitura de Bauru reassumiu, nesta quinta-feira (12), o gerenciamento do Recinto Mello Moraes. O município e a Associação Rural do Centro Oeste (Arco), que administrava o espaço, fizeram a mudança de maneira amigável. A partir da semana que vem, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento (Sagra) terá sua sede no Recinto Mello Moraes, para cuidar da área até que uma concessão seja aberta. Mais informações sobre o funcionamento da Sagra no Recinto Mello Moraes serão divulgadas nos próximos dias.

A prefeitura lembra que as entidades que utilizam o espaço para equoterapia, assim como o Sindicato Rural de Bauru, permanecerão com suas atividades normalmente. A realização da Grand Expo Bauru deste ano também está mantida, com as datas que a Arco já tinha planejado para o evento, conforme discutido com o Jurídico do município. Outros eventos pertinentes para a área também estão garantidos, e serão regulamentados pelo Jurídico. A Sagra ficará responsável por manter o recinto até que uma concessão seja realizada e concluída.