São Manuel recebe Rally Rota Sudeste neste final de semana

Da Redação

A Polaris Factory Racing e seus UTV’s retornam à terra neste próximo final de semana. Entre sexta-feira (13) e domingo (15), é hora de acelerar no Rally Rota Sudeste, válido pelas terceira e quarta etapas do Brasileiro de Rally Baja, em São Manuel (SP). A julgar pelo desempenho na prova que abriu o campeonato (o Rally Cuesta Off-Road) e na primeira etapa da nova Rallymakers UTV Cup, o objetivo não poderia ser outro, se não brigar pelos primeiros lugares na geral e nas categorias existentes deste próximo desafio.

No Cuesta, Nuno Fojo – ainda em adaptação ao novo Polaris RZR Pro R – ficou com a segunda posição na classificação geral. Logo depois, homem e máquina mostraram do que são capazes em São Carlos (SP), vencendo a Rallymakers UTV Cup e comandando um pódio 100% Polaris.

Uma novidade para o Rally Rota Sudeste é que agora os pilotos Marcus Cotton (segundo colocado na Cup); Leandro Torres e Thiago Torres (pai e filho, respectivamente), passam a contar com o novo RZR Pro R – o mais recente modelo da marca, pensado para as competições.

Ninguém melhor que Cotton, que também é o preparador da equipe, para falar do potencial do Pro R. “A base dele é muito mais racing do que a de qualquer outro modelo de série. Isso facilitou nosso trabalho na preparação. A expectativa é avançar no seu desenvolvimento e adaptação às condições encontradas no Brasil e, claro, levá-lo à briga pelo topo da classificação”.

Além do quarteto, outros cinco pilotos contam com o suporte da Polaris e querem mostrar a competitividade do RZR Pro XP, que está há mais tempo nas disputas. Lucas Moraes, terceiro colocado na Rallymakers UTV Cup, está mais adaptado à máquina e promete dar trabalho aos concorrentes mais uma vez.

Um de seus adversários (e companheiro de equipe) é um velho conhecido: Kaique Bentivoglio, que é o navegador da dupla nas provas de rally cross-country entre os carros (venceram o Sertões em 2019). Quando o assunto são os UTVs, no entanto, é cada um por si. “Na verdade, eu abri essa oportunidade ao Lucas de andar conosco, é um cara muito talentoso. Eu não quero perder para ele, nem ele para mim, mas como meu parceiro, fico feliz se ele for bem, e sei que a recíproca é verdadeira. O importante é que a Polaris esteja na frente, e a expectativa é exatamente essa para o Rota Sudeste“.

Somam-se a eles, os xarás Richard Fliter e Richard Carida, Júnior Siqueira, Bruno Azevedo e Guilherme Caio, que defendem as cores da Polaris no fim de semana. Com todos esses nomes, a marca americana aumenta a sua representatividade no grid, mostrando a força que tem com base em seus produtos.

A programação do 16º Rally Rota Sudeste 2022 será aberta na sexta-feira (13), com as vistorias e o briefing. O sábado é o primeiro dia de velocidade, com duas voltas pelo percurso de 130 quilômetros (75 deles cronometrados). No domingo serão mais duas passagens pelos mesmos trechos. O Centro de Eventos Mário Covas será usado como Parque de Apoio e local de largada e chegada.