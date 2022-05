Botucatu: alunos da rede municipal têm aulas de Robótica

Ação é uma parceria entre Secretaria Municipal de Educação e o SESI

Da Redação

Teve início nesta semana as atividades da Escola de Robótica, uma parceria da Secretaria Municipal de Educação e o SESI (Serviço Social da Indústria) Botucatu, com a participação de alunos dos 4º anos de três escolas de tempo integral da Rede Municipal de Ensino.

As escolas participantes são: EMEFI Hernani Donato, EMEFI Profª Jesumina Domene dal Farra e EMEFI Nair Amaral. “A Secretaria Municipal de Educação está ligada com o futuro da Educação e esta parceria com o Sesi potencializará as habilidades de nossos alunos através da tecnologia e irá capacitá-los para as futuras profissões”, concluiu Cristiane Amorim, Secretaria Municipal de Educação.

Denominado “Curso Kids Programmers – 8 a 11 anos”, a formação oferece encontros semanais na sala de Informática na Escola Sesi.