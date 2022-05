Botucatu recebe encontro regional de jogos de tabuleiro neste domingo (15)

O Joga Cuesta é realizado desde 2015

Da Redação

Botucatu recebe neste domingo, 15 de maio, mais uma edição do Joga Cuesta, encontro de jogos de tabuleiro. Evento ocorre na Rua Dr.Adolfo Lutz, 240 – Vila SantaTeresinha, a partir das 14 horas.

Realizado mensalmente desde 2015, o Joga Cuesta é um encontro de jogos de tabuleiro que oferece espaço para jogadores veteranos e novatos se reunirem e conhecerem sucessos consagrados e os novos lançamentos do mercado nacional. Em Maio o encontro celebra seu sétimo ano de existência com a presença de diversos convidados especiais do cenário nacional e internacional de jogos.

“A principal meta do Joga Cuesta sempre foi difundir os jogos de tabuleiros no interior do estado. Muitos conhecem apenas os tradicionais encontrados nas lojas de brinquedos e ficam intrigados ao descobrirem a imensa diversidade de jogos que existe atualmente. Procuramos receber todos que chegam, indicar um jogo que agrade suas preferências e se possível integrá-los com outros participantes no evento. Recebemos pessoas de todas idades e temos jogos para todos os gostos. O ambiente lúdico do jogo é perfeito para aliviar o estresse, socializar e desenvolver aspectos de comunicação, raciocínio, planejamento e várias outras habilidades.” revela Robert Coelho, autor de jogos e um dos organizadores do evento.

Além dele outros autores e editores marcam presença nesta edição especial: Fel Barros (Autor e Desenvolvedor da CMON Games), Luis Francisco (Designer Gráfico e Editor da Grok Games), Diego de Moraes (Autor e Editor da Dijon Jogos), Tomás Queiroz (Autor e Editor da Cordilheira Games), dentre outros. Os convidados trazem consigo seus últimos lançamentos e protótipos de futuros títulos para serem testados.

MAS O QUE SÃO “BOARD GAMES” MODERNOS?

Desde 1995, com o lançamento do jogo alemão Colonizadores de Catan, os jogos de tabuleiros passaram a buscar mecânicas inovadoras, fugindo da mesmice e simplicidade dos jogos mais tradicionais como War e Banco Imobiliário. Ao longo dos anos o interesse por esses jogos novos cresceu, fazendo o mercado crescer exponencialmente com grandes convenções internacionais, milionárias campanhas de financiamento coletivo e centenas de lançamentos ao redor do mundo. Os mais diversos temas, desde zumbis, vikings e até culinária japonesa, são explorados em várias mecânicas que podem exigir dos jogadores raciocínio, dedução, planejamento ou trabalho em equipe, dependendo do jogo. Justamente por esses atributos também são usados como ferramenta em projetos sociais e educacionais e nas dinâmicas de grupo em empresas. A chamada renascença dos Jogos de tabuleiro chegou ao Brasil apenas nos últimos anos com o aparecimento de novas editoras publicando vários títulos estrangeiros e nacionais e a criação de encontros e espaços dedicados aos chamados jogos de tabuleiro modernos. O mercado cresceu nos anos de pandemia, com diversos títulos nacionais ganhando espaço no Brasil e internacionalmente, com direito a uma indicação para o prêmio mais importante do setor, o Spiel des Jahres.

JOGA CUESTA

Dia 15 de Maio, domingo

Das 14hs às 20hs

Espaço TokMágico

Dr.Adolfo Lutz, 240 – Vila SantaTeresinha – Botucatu – SP, 18602-240

ENTRADA: 10 Reais

Mais informações:

https://www.facebook.com/jogacuesta/