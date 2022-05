Botucatu supera os 1 mil casos de Covid; aumento de 60% na semana

Média acima de mil casos não era atingida desde fevereiro

Botucatu encerrou a semana com 1171 casos de Covid-19, conforme boletim emitido pela Secretaria Municipal de Saúde neste sábado, 14 de maio.

O resultado representa aumento de 60% em comparação com a última semana, quando foram identificados 730 botucatuenses com enfermidade.

É também a maior média desde o final de fevereiro, quando ocorreram 1036 novos diagnósticos.

Cidade se mantém há seis semanas com crescimento de casos, principalmente quando do relaxamento das medidas de prevenção como a obrigatoriedade do uso de máscaras.