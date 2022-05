Casal é preso por tráfico em posto de combustíveis

Dentro de veículos estavam 260 tijolos de maconha

Da Redação

Um casal foi preso na manhã deste sábado, 14, por tráfico de entorpecentes após abordagem da Polícia Militar Rodoviária em um posto de combustíveis na Rodovia Castello Branco (SP 280).

O fato ocorreu no quilômetro 266, em Cerqueira César, se originando após patrulhamento da Polícia pela região. Em determinado momento a viatura estacionou em um posto de combustíveis e os policiais observaram que dentro de um Toyota Corolla, com placas de Cascavel (PR), um casal demonstrava comportamento suspeito.

Durante alguns minutos nenhum dos ocupantes saiu do veículo. O comportamento despertou suspeita dos policiais que abordaram os mesmos e solicitaram os documentos tanto do veículo quanto do casal. O condutor, de 28 anos, alegou não possuir habilitação. A acompanhante, de 20 anos, também não mostrou documentos e nem habilitação.

Houve vistoria dentro do carro, onde foram encontradas oito malas contendo 260 tijolos de maconha, totalizando 166 quilos da droga.

Foi dada voz de prisão em flagrante pelo cometimento dos crimes de Tráfico de drogas e Associação para o Tráfico de drogas.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia de Avaré para a elaboração da prisão em flagrante e a apreensão da droga, de R$ 800,00, de 03 aparelhos de telefone celular e do veículo.

Os presos permaneceram pela carceragem da delegacia aguardando audiência de custódia.