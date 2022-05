Em dois anos, aplicativo Poupatempo Digital contabiliza mais de 10,5 milhões downloads

Entre os serviços mais acessados estão a carteira digital de vacinação contra a Covid 19

Da Redação

Lançado em maio de 2020, o aplicativo Poupatempo Digital já é o principal canal utilizado pelos cidadãos para acessar serviços públicos oferecidos pelo Poupatempo. Em dois anos, o app acumula 10,5 milhões de downloads e quase 60 milhões de acessos. Nos primeiros meses deste ano, o Poupatempo contabilizou 31,4 milhões de atendimentos em suas diferentes plataformas, dos quais mais da metade, cerca de 18 milhões, podem ser solicitados na palma da mão, pelo aplicativo.

Desenvolvido pela Prodesp – empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo, que também é responsável pela administração do Poupatempo no Estado – o aplicativo oferece atualmente 190 opções de serviços que podem ser acessados com alguns cliques, quando e onde o usuário quiser.

“O Poupatempo Digital foi lançado em um período em que o isolamento social era necessário e desde então sua eficiência e praticidade fizeram com que os acessos crescessem cada vez mais, até se consolidar como o principal canal de atendimento do programa à população”, explica o diretor da Prodesp, Murilo Macedo.

Entre os serviços mais acessados pelo aplicativo, estão a carteira digital de vacinação contra a Covid 19, pesquisa de pontuação da CNH, licenciamento de veículo (CRLV), consulta de IPVA, solicitação de renovação e de segunda via da carteira de motorista, por exemplo. Pelo celular, o usuário pode ter acesso ainda a opções da CDHU, Sabesp, secretarias estaduais, prefeituras, entre outras.

As plataformas digitais do Poupatempo, que englobam além do app também o portal www.poupatempo.sp.gov.br e os totens de autoatendimento, já representam 85% dos atendimentos do programa, que neste ano somam 27 milhões de forma eletrônica e outros 4,3 milhões de atendimentos presenciais, nos postos. Além de mais de 200 opções digitais, os canais também disponibilizam o agendamento de data e horário, obrigatório para os atendimentos que precisam ser realizados de forma presencial.

Como baixar

O app está disponível para os sistemas Android e iOS. Para baixar, basta entrar na loja de aplicativos de seu celular (Google Play ou App Store) e buscar por “Poupatempo Digital”. Ao baixá-lo, é possível efetuar o cadastro e ter acesso a todos os serviços online. Aqueles que já utilizam o site do Poupatempo e Bolsa do Povo poderão usar o mesmo login e senha.