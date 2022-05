Instituto Jatobás abre inscrições para o edital Realiza Cuesta

Podem se inscrever pessoas físicas (PF) ou jurídicas (PJ), mas o empreendimento precisa estar em estágio inicial

Da Redação

Já estão abertas as inscrições para a 3º edição do Realiza Cuesta, uma iniciativa do Instituto Jatobás em parceria com o SEBRAE e com o Co.Liga, que tem como missão apoiar empreendedores (as) da Economia Criativa, por meio de uma Jornada integrada que alia atividades para o desenvolvimento do potencial humano a conteúdos técnicos relacionados ao empreendedorismo.

Para participar é necessário ter mais de 18 anos e ser residente em um dos seguintes municípios: Anhembi, Areiópolis, Avaré, Bofete, Barra Bonita, Botucatu, Conchas, Itatinga, Lençóis Paulista, Paranapanema, Pardinho, Pratânia, São Manuel e Torre de Pedra e poderão.

Podem se inscrever pessoas físicas (PF) ou jurídicas (PJ), mas o empreendimento precisa estar em estágio inicial, ou seja, ele deve estar em desenvolvimento e também precisa se encaixar em uma das áreas da Economia Criativa, que usa como principal a matéria-prima o capital intelectual, como a música, a produção de eventos culturais, o teatro, o circo, a dança, o artesanato e os projetos de comunicação e marketing.

Os(as) 15 selecionados(as) deverão participar de uma Jornada de cinco meses de atividades semanais, que será realizada de forma híbrida com encontros presenciais na Fazenda dos Bambus, na cidade de Pardinho – SP.

“Estamos aperfeiçoando o programa e fizemos algumas alterações para a edição de 2022. Adicionamos módulos no campo da Economia Criativa, através da parceria com a Co.liga, para atender às necessidades específicas dos empreendedores e criamos encontros focados em atividades práticas para que os participantes tenham a oportunidade de discutir os assuntos apresentados já aplicados aos seus negócios, serão encontros de mentoria coletiva para dúvidas e aprofundamento dos temas trabalhados”, explica Ligia Carnicelli, responsável pela área de Jornadas no Instituto Jatobás.

O programa Realiza Cuesta inclui: diagnóstico do negócio; atividades para o desenvolvimento do potencial humano; encontros de fortalecimento da rede, com participação de atores do ecossistema de empreendedorismo e inovação social; além de workshops temáticos seguidos de rodadas para trocas e esclarecimento de dúvidas e aplicação prática sobre os principais temas a serem trabalhados, como comportamento empreendedor na Economia Criativa, modelo de negócios, mapeamento do território e pesquisa de mercado, gestão financeira e fontes de financiamento etc.



As inscrições são gratuitas e estão abertas até 31 de maio de 2022 pelo link: https://institutojatobas.org.br/realiza-cuesta-2022.