Santa Casa de Avaré recebe novo tomógrafo

Instalação de softwares e a capacitação de profissionais devem ter início no próximo dia 23

Da Redação

A Santa Casa de Misericórdia de Avaré recebeu um novo tomógrafo na segunda-feira, 9 de maio. O equipamento de 64 canais tem capacidade para realizar uma ampla variedade de exames.

A viabilização contou com gestões da Secretaria Municipal da Saúde junto à Diretoria Regional de Saúde de Bauru (DRS VI). A entidade filantrópica e a Prefeitura da Estância Turística de Avaré trabalham por meio de parceria.

O tomógrafo está em processo de montagem. A instalação de softwares e a capacitação de profissionais devem ter início no próximo dia 23.

Demanda

A demanda por tomografia computadorizada aumentou durante a pandemia do coronavírus. Com 16 canais, o equipamento atualmente utilizado chegou a fazer mil exames por mês no auge da crise sanitária, informa a Santa Casa.

Com a nova aquisição, o hospital passará a contar com dois aparelhos, ampliando o acesso de pacientes, incluindo os do SUS, ao recurso tecnológico.