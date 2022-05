Botucatu: mulher tem nariz quebrado e é ameaçada pelo marido

Autor da violência responderá em liberdade; vítima tem medida protetiva

Da Redação

A Guarda Civil Municipal (GCM) atendeu a mais um caso de violência doméstica neste domingo, 15 de maio, na região do Residencial Cedro, em Botucatu.

Consta em boletim que uma viatura foi acionada para atender a queixa da vítima, que estava internada no Pronto Socorro Adulto, com hematomas no rosto e o nariz quebrado. Sofrerá também ameaças de morte.

A denúncia foi que o marido dela a teria agredido na noite de sábado, 14, obrigando a mulher a passar a noite em atendimento médico.

Antes da mulher ter alta, os agentes municipais se dirigiram até a residência dela e viram o acusado em frente ao imóvel. Houve questionamento sobre a violência a qual negou. Disse que teve uma discussão com a mulher, mas que não houve violência.

O homem foi encaminhado ao Plantão Policial, onde já estava sendo efetuado boletim de ocorrência referente ao caso. O laudo médico apontou a existência das lesões na vítima.

O acusado responderá em liberdade e foi pedido as medidas protetivas de urgência.