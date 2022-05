Botucatu: vereador pede mutirão de limpeza para amenizar proliferação do Aedes Aegypti

Parlamentar solicita a união entre a operação “Cata Treco” com a Campanha “Cidade Limpa”

Da Redação

Períodos chuvosos, quentes e com altos índices de umidade relativa do ar, como os observados nos primeiros meses do ano, são fatores que favorecem a proliferação do Aedes Aegypti, mosquito transmissor do vírus da dengue, da zika e de outras doenças. E os casos de dengue no ano de 2022, especialmente em São Paulo, já dispararam.

Segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde, só no mês de janeiro, o estado registrou mais de dois mil casos da doença. Na capital, o período entre abril e janeiro de 2022, em comparação com a mesma época de 2021, registrou aumento de 40% nas notificações, com números chegando a 2.105 casos. Já em Botucatu, os 113 casos confirmados até o último dia 02/05, já representam mais que o dobro de todo o ano de 2021.

Visando diminuir a quantidade de materiais inservíveis e que podem aumentar o número de mosquitos da dengue, devido ao acúmulo de água parada, o vereador Lelo Pagani (PSDB) apresentou um requerimento na última Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Botucatu. No texto, o parlamentar solicita a união entre a operação “Cata Treco”, realizada pela Prefeitura Municipal, com a Campanha “Cidade Limpa”, da TV Tem, cujos objetivos é o mesmo: coletar, nos bairros, materiais como móveis velhos, eletrodomésticos quebrados, entre outros para fazer a destinação correta.

Lelo comenta sobre as ramificações dessas ações nos setores da cidade. “Viabilizar essas ações tem extrema importância, já que, assim, promovemos a sustentabilidade e a consciência ambiental, bem como podemos evitar a proliferação de doenças como a dengue e chikungunya, que voltaram a assolar nosso município”, comenta Pagani.

Ele ainda completa: “Nesta iniciativa conjunta, a Prefeitura destinaria maquinário e mão-de-obra, enquanto a TV TEM auxiliaria na divulgação dos bairros, dias e horários em que as equipes realizarão a coleta. Desta maneira, quem sai ganhando com a união destes esforços são os munícipes e suas casas”, acrescentou o vereador.