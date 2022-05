Polícia apreende mais de 500 quilos de maconha na Castello Branco

Fato ocorreu em um posto de combustíveis em Pardinho

Da Redação

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu na tarde deste domingo, 15 de maio, de 513 quilos de entorpecentes e efetuou a prisão de três pessoas envolvidas com o crime. O fato ocorreu na Rodovia Castello Branco (SP 280) em Pardinho.

Segundo boletim de ocorrência, uma viatura fazia o patrulhamento de rotina quando, em um posto de combustíveis no trecho próximo ao pedágio, notou que havia um Volkswagen SpaceFox estacionado na borracharia existente no local. O veículo estava sujo de barro e, pelos vidros era possível visualizar tijolos de maconha.

Ainda no posto foi verificado que havia um Chevrolet Celta que também estava sujo. No interior do veículo estava o estepe do SpaceFox. Neste caso, o Celta fazia a função de batedor durante a viagem.

Três homens responsáveis pelos veículos foram detidos ainda no posto, sem oferecer resistência. Todos foram encaminhados ao Plantão Policial de Botucatu.