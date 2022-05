Projeto Guri­­ tem vaga para cursos gratuitos em diversos polos na região

Interessados devem entrar em contato diretamente com o polo até o dia 31 de maio

Da Redação

O Projeto Guri do Interior e Litoral, programa de educação musical e inclusão sociocultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, está com vagas disponíveis. Para participar, não é preciso ter conhecimento prévio em música, nem possuir instrumento musical. Os interessados devem entrar em contato diretamente com o polo de sua preferência até o dia 31 de maio.

Presente em 282 municípios, o programa oferece cursos gratuitos de música para crianças, adolescentes e jovens de 6 a 18 anos incompletos. O processo é realizado de modo presencial (exceto no Polo Regional Santos e Polo IORM — Orlândia, com inscrição exclusiva pelo https://www.projetoguri.org.br/

Para conferir a lista completa dos cursos, o locais e contatos de cada polo acesse o site do Projeto Guri.

Informações importantes:

_ Documentos para matrícula: RG ou Certidão de Nascimento do candidato, RG do responsável, comprovante de matrícula no ensino regular e comprovante de endereço.

_ No formato de cadastro de interesse online, via link, o responsável preenche o formulário no site do Projeto Guri e aguarda a confirmação por e-mail do número de matrícula e das instruções de acesso ao Portal do Aluno.

_ Após a confirmação da matrícula, o aluno acessa o Portal do Aluno e anexa os documentos solicitados. O preenchimento do Questionário Social também é parte integrante do processo de ingresso.

As faixas etárias acima indicam as idades apropriadas para o início em cada curso considerando razões de caráter pedagógico.

Aulas no Projeto Guri

O início das aulas depende do retorno de cada polo e da data de matrícula. Assim, é preciso aguardar o contato da coordenação do polo.

As aulas devem ocorrer de modo presencial, de maneira progressiva, atendendo à deliberação do Governo do Estado de São Paulo e a autorização prévia de cada cidade. As famílias recebem as informações necessárias com antecedência, cientes de que todas as medidas de segurança estão sendo tomadas, visando a saúde e o bem-estar dos Guris, familiares, colaboradoras, colaboradores e comunidade.