Sessão solene marca 50 anos da 3ª Turma de Medicina da FCMBB

Meio século depois, coube ao Dr. Lenine Garcia Brandão, orador da III Turma, fazer o discurso de agradecimento

Da Redação

A impossibilidade da realização de eventos presenciais provocada pela pandemia da Covid-19 adiou por dois anos um momento muito aguardado por um grupo que, nos anos 1960, viu seus caminhos se cruzarem em Botucatu, compartilhando o sonho de tornarem-se médicos. A comemoração do Jubileu de Ouro (50 anos) de graduação da 3ª Turma do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu (FCMBB), originalmente programada para 2020, ocorreu nos dias 6 e 7 de maio de 2022.

O adiamento só fez crescer entre os médicos e médicas que colaram grau em 1970 a expectativa pelo reencontro. Muitos, regressavam a Botucatu depois de anos, matando a saudade do campus onde viveram momentos marcantes de sua formação. No Salão Nobre da Faculdade de Medicina (FMB/Unesp) foi realizada a sessão solene especial da Congregação, onde os integrantes da 3ª Turma foram homenageados.

A mesa das autoridades foi composta pela Professora Associada Maria Cristina Pereira Lima, diretora da FMB; pela Professora Titular Jacqueline Costa Teixeira Caramori, vice-diretora da FMB; pela professora emérita Dináh Borges de Almeida, paraninfa da III Turma; pelo Professor Associado André Luís Balbi, superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu e pelo Professor Doutor Trajano Sardenberg, vice diretor-presidente da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp).

Meio século depois, coube ao Dr. Lenine Garcia Brandão, orador da III Turma, fazer o discurso de agradecimento em nome dos demais colegas. Já a Dra. Maria Aparecida Basile prestou homenagem em nome da turma à Dra. Dináh Borges de Almeida, recordando passagens marcantes como a convivência nas “repúblicas” e a histórica Operação Andarilho, movimento reivindicatório que levou estudantes a caminharem de Botucatu a São Paulo cobrando do governo investimentos e melhoria da infraestrutura na faculdade recém-inaugurada.

A cerimônia foi abrilhantada pela apresentação musical da pianista Telma Habermann, seguida de sua mãe, a Dra. Marta Cassoni Habermann, integrante da III Turma, que ao som do acordeon executou “La Cumparcita”, de Gerardo Matos Rodriguez, mundialmente conhecida na voz de Carlos Gardel. Uma placa comemorativa aos 50 anos de graduação da III Turma da FCMBB foi descerrada e os médicos e médicas condecorados com uma medalha e certificado alusivos à data.

Na noite de sexta-feira aconteceu um jantar comemorativo no salão do Hotel Primar. No sábado, os antigos estudantes tiveram a oportunidade de conhecer o complexo administrativo da FMB, a Central de Aulas e o Centro de Memória e Arquivo da instituição, além de realizar o plantio de uma árvore marcando a comemoração do Jubileu de Ouro da colação de grau.