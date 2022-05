Temperatura cai durante a semana em Botucatu e mínima pode chegar a 4°C

Mínima pode chegar a 4º celsius, além da possibilidade de tempo encoberto e chuva

Da Redação

Os botucatuenses devem preparar cobertores e agasalhos. As temperaturas devem ter queda brusca na próxima semana, conforme previsão da weather.com, sendo que a mínima pode chegar a 4º celsius, além da possibilidade de tempo encoberto e chuva.

Neste domingo (15) a temperatura terá máxima de 21º e mínima de 14º, com possibilidade de pancada de chuva o dia todo. Já na segunda (16), a mínima já cai para 9º e a máxima não deve passar de 23º, com tempo encoberto. O frio será mais intenso na terça-feira (17), com os termômetros podendo indicar 18º e 4º C. Na quarta-feira (18), a máxima será de 14º C e a mínima de 5° C.

Na sexta, previsão de tempo encoberto, com máxima de 18ºC e mínima de 7°C. Já no final de semana a temperatura tem sutil elevação, com previsão de Sol e máxima de 19ºC e mínima de 7ºC no sábado. No domingo, máxima de 21ºC e mínima de 9ºC.

Campanha do Agasalho

Para amenizar os impactos do frio na população em situação de rua, bem como nas famílias em vulnerabilidade social, Botucatu tem promovido a Campanha do Agasalho. Além dos pontos fixos, o Fundo Social de Solidariedade promoverá a coleta porta a porta no dia 21 de maio das 8 às 14 horas.

Confira os locais que receberão as caixas de coleta: