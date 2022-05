Botucatu: cão doente é resgatado e tutor denunciado por maus tratos

Tutor foi notificado, podendo ser multado em até R$ 3 mil

Da Redação

Um cachorro foi resgatado pela Vigilância Ambiental em Saúde nesta segunda-feira, 16, em situação de maus tratos. O fato ocorreu na região Sul de Botucatu e o tutor foi notificado, podendo ser multado em até R$ 3 mil.

Uma denúncia foi averiguada pela equipe da Vigilância, onde dava conta de que um cachorro estava doente e que precisava de atendimento médico com urgência.

Chegando ao local, no período da manhã, foi constatado que o animal estava muito debilitado, sem conseguir se levantar, desidratado, com secreção ocular, dor intensa e alterações neurológicas.

O tutor foi notificado, com prazo imediato, para levar o animal para atendimento médico veterinário. No início da tarde, foi feito novo contato com o tutor e como foi constatado que o mesmo não havia providenciado assistência ao animal.

Nisso, a Vigilância solicitou o apoio da Polícia Militar que, junto do Canil Municipal, compareceram ao local e promoveram o resgate do cão. O tutor não estava no local no momento do resgate, mas foi feito um Boletim de Ocorrência pela PM que, junto do laudo médico veterinário, será encaminhado à Polícia Civil.

De acordo com a Lei Municipal 6315 de 04 de março de 2022, a penalidade para esse tipo de infração pode ser multa de R$ 1 mil a R$ 3 mil por animal.