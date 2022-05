Botucatu: manifestação pede maior apuração na morte de bebê após atendimento médico

O ato reuniu 60 pessoas em frente ao Cemitério Portal das Cruzes com faixas e cartazes

Da Redação

A morte de Helena Oliveira Sales, de 4 meses, ocorrida em março após uma pneumopatia aspirativa provocou nova manifestação em busca de apuração e medidas quanto ao atendimento prestado à vítima. No sábado, 14 de maio, um grupo reuniu-se para uma passeata que percorreu parte da principal avenida de Botucatu.

O ato reuniu 60 pessoas em frente ao Cemitério Portal das Cruzes com faixas e cartazes. No local acenderam velas que formaram uma cruz e promoveram orações em itenção da criança. Outro pedido foi quanto à melhoria na qualidade de atendimento nos serviços públicos de saúde.

Após a concentração foram pela Avenida Dom Lúcio em direção à Catedral Metropolitana, onde também estendiam faixas e cartazes com diversos relatos de problemas no atendimento em Pronto Socorro e hospitais. Em frente ao templo católico, nova reunião para manifestação dos presentes.

A manifestação integra iniciativa da família de Helena, que morreu após apresentar problemas respiratórios e receber atendimento inicial do Pronto Socorro Infantil, na Vila dos Lavradores, que é de propriedade do município, mas tem gestão do Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB). Após análise inicial foi liberada para retornar à casa. Segundo a família, o hospital alegou não ter condições de internar a bebê. Após, foi encaminhada ao HCFMB onde ficou internada por dois dias, sendo diagnosticada com pneumopatia aspirativa (problema que pode ocorrer em bebês que aspiram líquidos) e também com Covid-19.

Após o caso o HCFMB emitiu nota oficial onde reforço que “está à disposição dos órgãos investigadores para qualquer esclarecimento necessário com base na ética profissional, no sigilo médico e na transparência das informações”. Uma sindicância foi aberta.