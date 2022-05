Câmara de Botucatu abre concurso para contratar contador e motoristas; também haverá cadastro reserva para outros cargos

Concurso tem validade de dois anos e pode ser prorrogado por mais dois

Da Redação

Começam nesta terça-feira, 17 de maio, as inscrições do concurso público da Câmara Municipal de Botucatu, com três vagas para preenchimento imediato: uma para contador e duas para motoristas do Legislativo. Mas o concurso também servirá para formação de cadastro reserva de vários cargos.

“É como uma ‘lista de espera’. O cadastro reserva não garante a contratação, mas os candidatos já ficam classificados para preencher possíveis vagas que surjam durante a vigência do concurso, por exemplo, por aposentadoria ou desligamento de algum servidor ou abertura de novas vagas mesmo”, explica a diretora administrativa da Câmara, Silmara Ferrari de Barros.

O concurso tem validade de dois anos e pode ser prorrogado por mais dois. Na modalidade cadastro reserva os cargos oferecidos são: assistente administrativo, auxiliar de serviços de manutenção, contador, motorista do Legislativo, procurador Legislativo e repórter Legislativo.

“Estamos divulgando amplamente para que as pessoas possam acessar o edital, separar documentação, se preparar e participar do certame, que vai ser conduzido integralmente por uma empresa contratada para essa demanda”, salienta a diretora.

A empresa responsável pela realização do concurso é a CAIPIMES e os interessados podem ter acesso ao edital completo (com todas as informações sobre taxas, prazos, requisitos exigidos, cronograma das provas, critérios de classificação etc) no site www.caipimes.com.br

SERVIÇO:

Concurso público na Câmara Municipal de Botucatu, realizado pela CAIPIMES.

Inscrições: 17/05/2022 a 12/06/2022

Vagas para preenchimento imediato: 1 para Contador e 2 para Motorista do Legislativo

Vagas para cadastro reserva: assistente administrativo, auxiliar de serviços de manutenção, contador, motorista do Legislativo, procurador Legislativo e repórter Legislativo

Edital completo e contato: www.caipimes.com.br