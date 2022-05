Câmara de Botucatu analisa propostas que altera Parcerias Público-Privadas e também Zoneas Especiais de Proteção Ambiental

Zonas Especiais de Proteção Ambiental volta à pauta após receber um pedido de vista

Da Redação

A Ordem do Dia da sessão plenária de 16 de maio conta com dois projetos de iniciativa do Poder Executivo. A partir das 19h, os vereadores devem debater e votar as matérias que tratam do Programa de Parcerias Público-Privadas, especificamente a lei que dispõe sobre a delegação dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; e da regulamentação das Zonas Especiais de Proteção Ambiental e Zona Especial de Desenvolvimento Ecológico Econômico – Urbana. Este segundo assunto volta à pauta após receber um pedido de vista na semana passada.

Confira a pauta na íntegra:

1) Projeto de Lei Complementar nº 05/2022, de iniciativa do Prefeito, que dispõe sobre o Programa de Parcerias Público-Privadas do município de Botucatu, revoga a Lei nº 5.410/2012, que dispõe sobre a delegação dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e dá outras providências.

Discussão e votação únicas com quórum de maioria absoluta

2) Projeto de Lei nº 09/2022, de iniciativa do Prefeito, que dispõe sobre a regulamentação das Zonas Especiais de Proteção Ambiental e Zona Especial de Desenvolvimento Ecológico Econômico – Urbana.

Discussão e votação únicas com quórum de maioria simples

Com Mensagem

Pedido de Vista solicitado pela Vereadora Rose Ielo