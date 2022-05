Covid-19 provoca mais duas mortes em Botucatu; total vai a 347 desde o início da pandemia

Vítimas morreram no final de semana



Da Redação

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou mais duas mortes decorrentes da Covid-19 em Botucatu no boletim emitido nesta segunda-feira, 16 de maio.

Com isso, são quatro os óbitos no mês, totalizando 347 vítimas desde o início da pandemia.

Ambas as vítimas estavam no Hospital das Clínicas, sendo um homem de 80 anos que faleceu dia 13 e uma mulher, com a mesma faixa etária, que veio a óbito no domingo, 15.

O boletim também aponta 77 novos casos da doença, com cinco botucatuenses internados para tratamento médico, com quatro no Hospital das Clínicas e uma na rede privada de saúde. Desse total, uma está em terapia intensiva, na rede pública.

O total de pessoas em quarentena domiciliar obrigatória na Cidade está em 905.