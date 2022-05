Karatê botucatuense conquista vice-campeonato em competição em Americana

Equipe conquistou 37 medalhas, sendo 12 de ouro

Da Redação

Atletas do Karatê botucatuense, participantes do Projeto Impacto Total, conquistaram neste domingo, 15, na cidade de Americana, SP, o 2º lugar na classificação geral da 2ª Etapa da ACAK 2022, circuito de competição organizado pela Associação Cooperativa das Academias de Karatê.

A delegação botucatuense contou com a presença de 30 alunos dos projetos conveniados com Secretaria Municipal de Esportes e Promoção de Qualidade de Vida de Botucatu. A equipe conquistou 37 medalhas, sendo 12 de ouro, 8 de prata e 17 de bronze na competição, que contou com a participação de cerca de 600 atletas de 50 academias de São Paulo.

O sensei Rogério Pires técnico responsável pela equipe, destacou que com este resultado, a cidade de Botucatu está em primeiro lugar na classificação geral do Estado ao lado da cidade de Piracicaba com mesma pontuação.

O Projeto Impacto Total atende mais de 250 alunos com idade a partir dos 5 anos de idade e conta com 8 polos, sendo:

– Praça da Juventude – Cohab 1

– Associação dos Moradores da Cecap

– CDHU – Vila Jardim

– Projeto IDE – Comerciários

– Projeto Crescer- Jardim Peabiru

– Cachoeirinha 1 – Jardim Vista Linda

– Centro Comunitário – Cohab 4

– Projeto Pérola Negra – Parque Marajoara