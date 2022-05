São Manuel terá curso gratuito de panificação básica

Curso será realizado na modalidade presencial

Da Redação

O Fundo Social de Solidariedade de São Manuel em parceria com o Fundo Social de São Paulo – FUSSP do Governo do Estado, através do Programa Escola da Gastronomia Profissional está com pré-inscrições abertas até 08 de junho, para curso gratuito de Panificação Básica, na modalidade presencial.

Para realizar a pré-inscrição, basta acessar aqui.