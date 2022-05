Após vandalismo em banheiro público, Prefeitura de Pardinho instalará câmeras em Parque Linear

Da Redação

Desconhecidos depredaram e quebraram parte dos banheiros públicos existentes no Parque Linear do Rio Pardo, em Pardinho. A ação ocorreu na madrugada de sexta-feira, 13 de maio. Segundo relatado pelo Poder Público local, um grupo de pessoas entrou no local e promoveu o ato, que tem se tornado corriqueiro.