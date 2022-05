Botucatu registrou mais de 180 colisões contra postes nos últimos dois anos

Em 2021 os acidentes deste tipo somaram 60 casos

Com 181 colisões diretas contra postes, Botucatu é um dos dez municípios que mais registraram acidentes deste tipo na região, conforme levantamento da Companha Paulista de Força e Luz (CPFL), empresa concessionária no fornecimento de energia elétrica no interior paulista.

O levantamento, que compreende 61 cidades da região, mostrou que foram 342 colisões entre janeiro e abril deste ano e chama atenção para o assunto, principalmente durante o mês da campanha de conscientização no trânsito – Maio Amarelo. O número é 59% maior que os 214 casos registrados no mesmo período do ano passado, indicando que as ocorrências continuam em um patamar elevado.

Em Botucatu foram registradas 101 colisões em 2020, ano de predominância da pandemia de Covid-19 e cuja circulação foi restrita devido às medidas sanitárias. Já em 2021 os acidentes deste tipo somaram 60 casos. Entre janeiro e abril de 2021 e o mesmo período deste ano o número manteve-se estável: 14 e 15, respectivamente.

As colisões registradas resultaram em ocorrências de interrupção no fornecimento de energia que demandam serviços da companhia. Isso inclui, basicamente, a substituição de poste, reconstrução de rede de distribuição e restabelecimento da energia. Dependendo da gravidade do acidente, as equipes de campo precisam também aguardar a realização dos trabalhos da perícia policial para poder então iniciar o trabalho de manutenção.