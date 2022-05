Centro de Memória da Unesp Botucatu lança novo inventário de documentos textuais

Publicação é resultado de uma atualização iniciada em 2021 com objetivo de otimizar o acesso

O Centro de Memória da Faculdade de Medicina de Botucatu/Unesp (CMFMB) acaba de lançar a segunda edição – atualizada e ampliada – do inventário de seu acervo de documentos textuais. A apresentação oficial do conteúdo aconteceu durante reunião da Congregação, no último dia 29 de abril. A publicação é resultado de uma atualização iniciada em 2021 com objetivo de otimizar o acesso de pesquisadores e do público em geral ao acervo.

O inventário descreve os documentos textuais de todas as coleções disponíveis, com exceção do Fundo FCMBB que possui inventário próprio. O material está assim dividido: Faculdade de Medicina de Botucatu/Unesp (FMB); Hospital para Tuberculosos – Rubião Jr. (HTRJ); Câmpus Botucatu; Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho (Unesp) e Coleções Pessoais (Antônio P. P. Cyrino; Agueda B. P. Rizzato; Juarez C. Barauna; Mario Montenegro; Sebastiao Schmidt; Trajano Sardenberg e Yoshida/Maffei).

“Avançamos muito na organização e disponibilização do acervo. Nosso objetivo principal é garantir que ele esteja acessível a quem o busca. Havia a necessidade dessa atualização para facilitar a vida dos pesquisadores. Nesse sentido, esse novo inventário é um instrumento fundamental”, afirma Martha Martins Morais, coordenadora do CMFMB.

A nova edição do inventário será distribuída para todos os departamentos da FMB, para a Biblioteca do Campus e outras bibliotecas e todos os órgãos relacionados à memória da Unesp. O material também estará disponível para consulta no endereço eletrônico https://www.fmb.unesp.br/#!/centrodememoria.

A atualização realizada com o acervo de documentos textuais é apenas a primeira de uma série que está programada para acontecer. Os documentos fotogra?ficos, audiovisuais e tridimensionais que integram o acervo do CMFMB estão sendo tratados e também tera?o, futuramente, seus inventa?rios atualizados e publicados.

O projeto gráfico, capa e diagramação da segunda edição do inventário do acervo de documentos textuais do CMFMB leva assinatura do editor e artista visual Baga Defente.