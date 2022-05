Divulgado calendário para o vestibular das Fatecs para o segundo semestre

Avaliação acontecerá de forma presencial, com aplicação de provas

Os candidatos a uma vaga para os cursos de graduação tecnológica das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) já podem conferir as principais datas do processo seletivo para o segundo semestre de 2022. A avaliação acontecerá de forma presencial, com aplicação de provas.

Desde o segundo semestre de 2020, os exames foram substituídos pela análise de histórico escolar, em respeito às medidas de distanciamento social recomendadas pelo Governo do Estado de São Paulo e autoridades sanitárias, a fim de controlar a disseminação da Covid-19.

No dia 20 de maio tem início o período para solicitar redução e isenção da taxa de inscrição. O valor integral é de R$ 91. Já o prazo de inscrição para o Vestibular será entre 25 de maio e 28 de junho. A aplicação da prova está marcada para o dia 17 de julho.

Conheça as principais datas do processo seletivo:

20 a 24 de maio: Inscrição para solicitar isenção e redução da taxa de inscrição.

25 de maio a 28 de junho: Inscrições para o Vestibular.

13 de junho: Resultado do pedido de isenção e redução.

14 de julho: Divulgação dos locais de prova.

17 de julho: Dia da aplicação das provas.

18 de julho: Divulgação dos gabaritos oficiais.

27 de julho: Divulgação da classificação geral dos cursos e primeira lista de convocação para matrícula.

28 e 29 de julho: Matrícula para os candidatos aprovados na primeira chamada.