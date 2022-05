Equipes de saúde de Botucatu recebem capacitação de liderança e humanização

Treinamento abordou temas como gerenciamento de conflitos

Da Redação

Equipes dos principais serviços municipais de saúde de Botucatu têm começado a receber capacitações de humanização promovidas pela O.S.S Pirangi. A primeira iniciativa, realizada neste mês de maio, foi direcionada à “Liderança Assertiva”.

O treinamento abordou temas como gerenciamento de conflitos, modelos ideais de liderança e reconhecimento do trabalho. Além de aspectos comportamentais nas relações interpessoais entre líderes, liderados e população atendida.

Para Francis da Silva, especializado em psicologia organizacional e responsável pelo workshop, o maior desafio está justamente em manter a motivação dos líderes e equipes destes serviços para garantir a manutenção e aperfeiçoamento da qualidade de atendimento ao público. Pessoas que estão mais vulneráveis devido à saúde e outros fatores pessoais, o que acaba refletindo também no profissional que realiza o atendimento.

“Qualquer profissional de saúde sofre muito porque lida com seres humanos que estão vindo buscar atendimento, sempre em condições de estresse. O que a gente tenta é minimizar o impacto das tensões encontradas nos processos de trabalho. Ter um olhar de acolhimento muito mais refinado na hora de fazer o atendimento. Enxergar que o paciente está numa condição pior de quem está trabalhando”, analisa.

Diego Wink, diretor de qualidade a O.S.S Pirangi, enfatiza que a pandemia agravou a saúde emocional de muitas pessoas, incluindo enfermeiros, médicos e demais colaboradores da linha de frente. Neste sentido, foi criada uma comissão de humanização em Botucatu para promover ações que possam dar ainda mais atenção ao bem estar destes profissionais.

“Lidar com o luto na área da saúde é muito difícil e complexo. Ainda mais em larga escala, como foi na pandemia. A ideia agora é a gente trabalhar um pouco mais massivamente a questão da humanização para melhorar a qualidade de vida do colaborador. Porque isso acaba refletindo no atendimento do paciente, que sempre quer ser melhor acolhido”, complementa.

A proposta é que ao longo do ano novas atividades e capacitações possam ser realizadas.