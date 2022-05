Paulo Cupertino, autor da morte de ator e familia, esteve foragido em Botucatu

Cupertino estava foragido desde 2019 e teria passado por 72 endereços

Da Redação

O comerciante Paulo Cupertino, 51, preso na segunda-feira (16) em um hotel na cidade de São Paulo, esteve duas vezes escondido em Botucatu, aponta a Polícia Civil e o Insituto São Paulo Contra a Violência.

Autor da morte ator Rafael Henrique Miguel, bem como dos pais do jovem, Cupertino estava foragido desde 2019 e teria passado por 72 endereços diferentes. O assassino chegou a fugir para o Uruguai.

Em Botucatu, teria sido reconhecido por populares em algumas ocasiões, que fizeram a denúncia às autoridades. No entanto, conseguia fugir. Não há informações de possíveis datas das estadias do acusado na Cidade.

Vivia por meio de bicos até ser preso em um hotel por meio de queixa anônima. Cupertino chegou a figurar como o mais procurado pela Justiça em São Paulo.

O caso

Em 09 de junho de 2019, o comerciante Paulo Cupertino Matias, de 51 matou o ator Rafael Henrique Miguel, de 22 anos e os pais do rapaz: João Alcisio Miguel, de 52 anos, Miriam Selma Miguel, de 50.

Rafael, acompanhado de seus pais, foi até a casa da namorada conversar com o pai dela sobre o namoro. Eles foram recebidos pela jovem e sua mãe. Por volta das 13h55, o comerciante Paulo Cupertino Matias chegou ao local armado e atirou nas três vítimas, que estavam no portão da casa. As vítimas morreram no local.