Polícia aborda família em praça de pedágio e descobre tráfico de entorpecentes

Abordagem policial a uma família que transitava pela praça de pedágio existente na Rodovia Castello Branco, em Itatinga, resultou na prisão de um homem de 32 anos por tráfico de entorpecentes.

O fato ocorreu às 17 horas de segunda-feira, 16 de maio, enquanto ação de averiguação de rotina era realizada naquele trecho. Ao chegar na cabine de pagamento, o motorista de um Chevrolet Corsa Sedan, placas de Marília, começou a apresentar comportamento que despertou suspeita dos policiais.

Os vidros do carro possuíam película protetora acima do permitido em lei, o que impossibilitava a identificação e averiguação no interior do veículo. Foi quando os policiais solicitaram a documentação pessoal e do automóvel.

Nisso, o homem mostrou nervosismo e mãos trêmulas no momento da abordagem. Enquanto isso os policiais constataram que no interior do automóvel estavam uma mulher (que se apresentou como esposa), e uma criança de colo. Estavam também os filhos do casal de 12 e 7 anos de idade.

Perguntados, homem e mulher deram versões diferentes sobre a viagem. Ele disse que saíram de Marília no sábado e ela alegou que tinham saído na sexta-feira. Com as versões desencontradas houve vistoria interna.

Ao ser realizada a busca veicular, foi localizado um compartimento falso acima do porta-luvas, no interior do painel do automóvel e, no interior desse compartimento, foi observado haver plástico e algo embalado com fita branca.

Os policiais militares rodoviários abriram o compartimento e localizaram cinco tijolos de crack que pesaram 5,259 kg e R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais) em espécie, divididos em 300 notas de 50 reais e 45 notas de 100 reais.

Os policiais questionaram sobre a droga e o dinheiro localizado e o abordado disse que comprou a droga numa favela em São Vicente e levaria para Marília para ser comercializada e que o dinheiro era parte da quantia que levou para comprar a droga, mas como viu que a droga estava muito fraca, comprou apenas 5 tijolos, trazendo o dinheiro localizado de volta.

O homem de 32 anos foi preso pelo crime de tráfico de entorpecentes.