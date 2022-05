Feira reúne 28 pequenos produtores de Botucatu neste sábado (21)

Apresentações musicais desta edição da Feira Quintal Coletivo no NUME acontecerão às 14h30

Da Redação

Diversos pequenos produtores botucatuenses estarão presentes na Feira Quintal Coletivo deste sábado, dia 21 de maio, que ainda conta com atrações musicais e entrada gratuita no Espaço NUME, localizado na Vila Regina.

A exposição e venda de produtos acontecerá das 14h às 20h e estarão disponíveis alimentos agroflorestais, cosméticos, doces, bebidas, queijos, massas, pães, flores, roupas, bordados e muito mais.

Criado em 2019 por iniciativa das amigas Ana Carolina Bassetto, agrônoma e empresária, e Isabelle Ebener, graduanda em Nutrição e Gestão Ambiental, o Quintal Coletivo agora acontece mensalmente no NUME e busca, além de agregar diferentes nichos de produtos para comercialização, garantir algum espaço de venda, exibição e contato entre pequenos produtores de Botucatu e potenciais clientes.

As apresentações musicais desta edição da Feira Quintal Coletivo no NUME acontecerão às 14h30, com João Lucca e um repertório de brasilidades e música autoral, e às 17h, com a discotecagem da DJ Beatracks.

FEIRA QUINTAL NO NUME – Sábado, dia 21 de maio, das 14h às 20h

Local: Espaço NUME – Rua Capitão José Rezende Leite, chácara sem número ao final da rua

Das 14h às 20h