Iniciativa sugere a criação de um Instituto Náutico nas proximidades da futura represa de Botucatu

Idealizada para garantir a segurança hídrica por décadas no município de Botucatu, a barragem do Rio Pardo está localizada próximo à represa do Mandacaru, 9 km acima da cachoeira Véu de Noiva. A obra em parceria com a Sabesp tem área total de 280 hectares, com mais de 500 metros de extensão e com volume equivalente a 3.600 piscinas olímpicas.

Após a finalização da construção, se formará um lago no reservatório de água da represa, o qual possibilita a prática de esportes aquáticos olímpicos, como vela, canoagem e outras opções. Diante disso, o vereador Lelo Pagani (PSDB) apresentou um requerimento na última sessão ordinária da Câmara, realizada dia 16 de maio, para a criação de um Instituto Náutico em Botucatu.

Endereçado ao Prefeito Municipal, Mário Pardini, e ao Secretário de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida, Geraldo Pupo da Silveira, o requerimento sugere a criação deste instituto, bem como fomentar a prática de esportes náuticos no município e viabilizar a parceria com escolas municipais e particulares para formação de atletas na área.

Lelo comentou sobre essa iniciativa, falando sobre eventuais parcerias que o Instituto poderia realizar. “Implantar um Instituto Náutico em Botucatu seria de extrema relevância para formar atletas para as mais diversas competições, tudo isso em parceria com escolas renomadas das cidades de Ilha Bela, Paraty e Angra dos Reis, onde isso já ocorre”, relatou o parlamentar.

Além da questão esportiva, cujos frutos positivos podem ser muito relevantes para o esporte municipal, Pagani também relacionou a questão ambiental de Botucatu presente nesse assunto. A cidade é privilegiada nesse aspecto, principalmente no setor sul, direção por onde entra o vento na cidade.

O parlamentar reforçou sobre que o vento, juntamente com o espelho d’água que irá se formar ali, irão compor um ambiente extremamente propício para todo tipo de esporte náutico, sem a necessidade do uso de motor. “Essa categoria esportiva, a vela, não usa combustível fóssil, mas apenas o vento, e nosso município se localiza numa área privilegiada. Com a implantação do instituto, em pouco tempo, nos tornaríamos um centro de referência, com atletas que poderão representar nossa cidade, estado e país nas mais diferentes competições”, argumentou o vereador.