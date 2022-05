Palestra na Câmara abre Semana Municipal de Conscientização sobre a Alergia Alimentar em Botucatu

Evento abriu a I Semana de Conscientização sobre a Alergia Alimentar, instituída em 2021

O que é, dados sobre o aumento na incidência dos casos – sobretudo entre as crianças, tipos mais comuns de alergias, sintomas e a importância do diagnóstico correto e da adesão ao tratamento. Essas e outras informações foram trazidas a público de forma clara e com exemplos da prática de consultório na palestra “Meu filho tem alergia, e agora?” que a Câmara Municipal de Botucatu promoveu na noite desta terça-feira, 17 de maio. O evento abriu a I Semana Municipal de Conscientização sobre a Alergia Alimentar, instituída em Botucatu em 2021, mediante projeto de iniciativa do vereador Lelo Pagani (PSDB) e com aprovação unânime do plenário da Casa.

Vereadores, profissionais da Educação e público em geral acompanharam a apresentação da dra. Elaine Gagete Miranda da Silva, médica alergologista e imunologista. O vereador Lelo Pagani conduziu os trabalhos, que contaram ainda com a participação da secretária de Educação, Cristiane Amorim, e dos médicos Jaime Olbrich Neto (pediatra) e Letícia Sanches Oezau (residente). Após a exposição, os especialistas tiraram dúvidas trazidas pelo público, que mesmo com o frio intenso se fez presente.

“As alergias alimentares estão aumentando em todo o mundo, o Brasil incluído. E é extremamente importante que a sociedade seja conscientizada sobre os problemas e as condutas existentes para o melhor tratamento de forma a se viver bem, com mudança de alimentação e estilo de vida”, destacou a especialista, na noite que, para Pagani é histórica: “A primeira, de muitas outras. Muito rica de informações, trocas e conhecimento a respeito de uma coisa básica que faz parte da vida de todos nós: a alimentação”.

Além do evento na Câmara, a mobilização em torno da Semana de Conscientização já contabiliza ao menos mais um grande desdobramento: um projeto de parceria entre a Unesp e a Secretaria de Educação para identificar casos de alergia alimentar em crianças da rede municipal de ensino. “Hoje a rede tem 27 mil alunos e apenas quatro com diagnóstico de alergia informada pelos pais e responsáveis. Esses recebem uma alimentação especial, adequada às restrições, também preparada pela nossa cozinha-piloto”, informou a secretária Cristiane Amorim.

A dra. Letícia explicou que a primeira etapa do projeto será aplicar um questionário on line com algumas perguntas sobre quadros alérgicos das crianças. “A partir dessas informações básicas vamos poder diagnosticar alergias e propor o seguimento com orientação e tratamento adequados”. Para o vereador Lelo Pagani, “um projeto revolucionário, de extrema importância e que demonstra um grande cuidado com nossas crianças. Mais um desafio sendo colocado para a Educação, que já tem um trabalho e tanto nas escolas e na cozinha-piloto. Para nós, parlamentares, é gratificante acompanhar de perto e ver esses investimentos resultando em melhorias tanto no ensino quanto na qualidade de vida”.