São Manuel proíbe estacionamento de veículos pesados nas proximidades do Poliesportivo

Da Redação

A Administração Municipal através do Setor de Trânsito realizou algumas modificações no trânsito envolvendo as Ruas Guilherme Innocenti, iniciando no cruzamento com a Rua Luiz Padovan Sobrinho e terminando no cruzamento com a Rua Dr. Abilio Gomes e ainda na Rua Dr. Adhemar de Barros no cruzamento com a Rua Agenor de Paula, cujas ruas ficam próximas ao conjunto poliesportivo.

As modificações feitas proíbem os veículos pesados de transitarem pelos locais, sendo permitido somente o tráfego de automóveis e ainda o som automotivo. O Setor de Trânsito justificou a proibição, atendendo a uma solicitação da Diretoria de Obras do Município.

Especificamente, o piso do calçamento da Rua Guilherme Innocenti é de lajota entrevada e isso facilita a impermeabilização. O trânsito de veículos pesados tem provocado afundamento do piso em determinados pontos, que poderão vir a comprometer a calçada e atingir os barrancos do conjunto do poliesportivo, com a infiltração de água e consequente deslocamento de terra.

As placas de sinalização foram colocadas por duas vezes no local, indicando a proibição do tráfego de veículos como ônibus e caminhões e foram furtadas ou depredadas. O mesmo aconteceu na Avenida João Batista Grava no jardim Santa Mônica, onde as placas proibindo o som automotivo, foram derrubadas por vândalos.

O Setor de Trânsito irá sinalizar novamente os locais e já informou as forças policiais do Município sobre os furtos e atos de vandalismo que estão sendo praticados contra as placas de sinalização de trânsito. As autoridades policiais estão trabalhando para descobrir os autores dos furtos e atos de vandalismo, para que possam ser responsabilizados.