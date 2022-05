Vereador pede digitalização de todos os registros de sepultamentos em cemitérios de Botucatu

Iniciativa seria realizada por meio de parceria com entidades privadas

Da Redação

Proposta apresentada na sessão da Câmara Municipal na segunda-feira, 16 de maio, pretende promover a digitalização dos livros de registros dos três cemitérios públicos existentes em Botucatu. O Requerimento 310, de autoria do vereador Sargento Laudo (PSDB) foi aprovado por unanimidade.

Consta no texto que a iniciativa seria realizada por meio de parceria com entidades privadas, religiosas ou sem fins lucrativos. Isso garantiria, segundo justificativa do parlamentar, a criação de um banco de dados, “para que a população possa buscar informações sobre a sua árvore genealógica”.

“Alguns municípios do país realizaram, em parceria com entidades, um trabalho de digitalização dos livros que contém os registros de todas as pessoas sepultadas nos cemitérios, esse serviço foi realizado sem qualquer ônus financeiro aos municípios”, justifica o autor do requerimento.

Atualmente a Prefeitura de Botucatu disponibiliza informações sobre os cemitérios públicos- Portal das Cruzes, Jardim e de Vitoriana-, em sua página oficial. Em uma seção há a possibilidade de se consultar sepultamentos e a localização do jazigo, bem como informações como data da morte. No entanto, os registros ainda apresentam lacunas e imprecisões quanto ao total de sepultados.

Ao todo os três cemitérios públicos possuem mais de 70 mil botucatuenses sepultados, sendo que o Portal concentra a maioria, com mais de 60 mil, em 6.400 jazigos. Já o Cemitério Jardim tem 9 mil sepultados e o de Vitoriana, quas 2 mil.