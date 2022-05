Botucatu derrota o São Paulo e garante classificação na Liga Paulista de Futsal

O próximo adversário ainda será definido pela Liga Paulista

Da Redação

A equipe do Botucatu Futsal garantiu a classificação para as quartas-definal da Liga Paulista de Futsal ao derrotar o São Paulo por 4 a 3. Partida ocorreu noite de quarta-feira, 18, em partida realizada no ginásio do Morumbi, na capital.

Os gols botucatuenses foram marcados por Mixa (2), Luiz e Grilo. Mixa, inclusive, foi eleito o jogador da partida.

Com a vitória, Botucatu garantiu a classificação e subiu para a terceira colocação do Grupo B do torneio, com onze pontos conquistados, superando o próprio São Paulo na tabela.

O próximo adversário ainda será definido pela Liga Paulista.