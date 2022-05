Botucatu se classifica para a semifinal feminina da Copa Record de Futsal

Equipe, comandada por Bruno Soler, aguarda agora o jogo entre Santa Cruz e Ibitinga

Da Redação

Em uma partida emocionante, as jogadoras do time de Futsal de Botucatu conquistaram uma vaga para a semifinal da Copa Record.

A disputa foi decidida em Jaú, contra Potunduva, nos pênaltis, após em tempo normal terminar em 1 a 1. O placar final ficou em 5 a 6 para Botucatu.

A equipe, comandada por Bruno Soler, aguarda agora o jogo entre Santa Cruz e Ibitinga para conhecer o próximo adversário, local e data do jogo.

Sobre o jogo – Sabendo da força técnica e tática do time de Potunduva (representado pelo atual campeão da Liga Paulista, Fundação Jaú Futsal), Botucatu adotou uma estratégia de muita marcação, apostando nos contra-ataques. No primeiro tempo, as duas equipes tiveram muitas chances de gol: Potunduva com mais posse de bola, apostando em trocas de passes com velocidade e jogadas individuais; Botucatu assustou nas bolas paradas e nos contra-ataques, principalmente com Maria Carolina, Letícia e Vanessa. Após cobrança de lateral ofensivo, e bobeada da marcação de Botucatu, a atleta Joice abriu o placar. O primeiro tempo terminou 1 x 0 para as donas da casa.

No retorno, as equipes voltaram com a mesma proposta de jogo. Mas Botucatu se sobressaiu. Em um contra-ataque rápido da atleta Gil, Vanessa recebeu um lindo passe, conduzindo para o fundo da quadra e marcando um lindo gol.

Final de jogo, 1 a 1.

Nos pênaltis, após várias cobranças perfeitas, as equipes erraram cobranças e as penalidades terminaram em Potunduva 5 x 6 Botucatu.