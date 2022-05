Cooperativa da Embraer realiza Campanha do Agasalho

Doações podem ser feitas até 30 de junho

Da Redação

A 32 dias da chegada do inverno, os termômetros começam a registrar queda nas temperaturas em boa parte das cidades do interior paulista. Para aquecer quem mais precisa, uma cooperativa dos empregados da Embraer deu início à Campanha do Agasalho 2022, em Botucatu.

As doações podem ser feitas até 30 de junho na agência de atendimento, na avenida Dom Lúcio, N° 244, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Todas as peças de roupas, calçados, acessórios e cobertores serão destinadas às instituições que prestam apoio às pessoas em situação de vulnerabilidade no município.

Outras cidades do interior do Estado de São Paulo como São José dos Campos, Guaratinguetá, Pindamonhangaba, Mogi das Cruzes, Campinas, Araraquara e Gavião Peixoto, também vão receber doações.