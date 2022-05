Cuidados com os cães e gatos no frio: veja como protegê-los

Da Redação

Com a chegada das baixas temperaturas e tempo seco, não são apenas os humanos que sentem os impactos do frio. Os animais de estimação também podem sofrer com o clima e precisam de cuidados especiais nesta época do ano. Algumas medidas podem evitar problemas sérios na saúde dos pets.

Certos cuidados são essenciais, como garantir que o ambiente onde os cães ou gatos dormem esteja aquecido e livre de umidade. É preciso estar atento aos animais que ficam na área externa de casa, o lugar da casinha precisa ter uma cobertura para ajudar a manter o interior seguro das chuvas e de geadas. “O ideal é colocá-la em um espaço estrategicamente longe do vento”, orienta o médico veterinário Tiago Ladeiro de Almeida.

“Cobertores e mantas irão auxiliar no controle e isolamento da temperatura do local onde o pet descansa. Uma alternativa é utilizar papelão como forro entre o chão e a casinha, para gerar calor e aumentar o conforto do bichinho. Em condições intensas de ar gelado, é aconselhável agasalhar os pets”, completa.

O especialista indica outros cuidados com o tempo frio para preservar saúde dos animais. “Durante o outono e o inverno, algumas enfermidades são mais facilmente desenvolvidas, como a gripe, que atinge, principalmente, os cachorros”, alerta. “Os tutores devem checar a carteira de vacinação veterinária para garantir que os seus cães e gatos vão passar por esse período sem grandes complicações”, enfatiza.

Algumas doenças podem ser mais comuns no período de frio, segundo o coordenador. “Além de ser um ato de carinho, aquecer seus pets pode minimizar dores nas articulações, por exemplo. Essa atitude pode prevenir crises alérgicas, de asma, a rinotraqueíte, a cinomose e outros problemas”, afirma. “A melhor forma de prevenção é com visitas regulares com o médico veterinário para conhecer o status de saúde dos pets”, finaliza.