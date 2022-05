Escola com Bola, em Botucatu, entrega uniformes a alunos do projeto

São quatro categorias, separadas por faixas etárias: sub 8, sub 11, sub 14 e sub 17

Da Redação

O Projeto Escola com Bola está a poucos passos do “chute inicial”. Na tarde da última quarta-feira, 18 de maio, foi realizada a entrega oficial dos uniformes que serão oferecidos aos alunos inscritos em uma das quatro categorias, separadas por faixas etárias: sub 8, sub 11, sub 14 e sub 17.

Realizado nas dependências da Caio, o evento contou com a presença de autoridades políticas, da educação e do esporte da cidade de Botucatu, além de representantes do Grupo Caio, equipe técnica e professores responsáveis pelas atividades do projeto.

A estruturação e atividades do Escola com Bola acontecem por meio do apoio da empresa fabricante de ônibus Caio, Prefeitura de Botucatu e Instituto Ruach, entidade aprovada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) para gerir o projeto.

A diretora corporativa de Gente & Gestão do Grupo Caio, Nelma Prado, representou a empresa na solenidade. “O Grupo Caio entende que, por meio do esporte estamos democratizando o aprendizado e colocando em prática competências como superação e disciplina. Muito mais do que treinamentos práticos aos alunos, há uma importante contribuição no processo de educação escolar e esportiva. É um prazer poder fazer isso pelas famílias, pelos jovens e pela cidade”.

Geraldo Pupo da Silveira, responsável pela Secretaria de Esportes do Município de Botucatu, complementou acerca da importância do esporte na formação desses jovens “O projeto está muito bem estruturado, com campos de qualidade, equipe técnica e tudo o que é necessário para fazer com o esporte seja instrumento para que esses jovens se tornem mais do que atletas. Tornem-se cidadãos que irão futuramente contribuir com nossa cidade. Acredito que todas as crianças serão marcadas positivamente por essa iniciativa que vai além do esporte, pois acompanha a criança em todos os âmbitos: pessoal, familiar e escolar”.

As crianças e jovens participantes do Escola com Bola recebem, além das aulas de futebol, o apoio de assistentes sociais e psicólogos, por meio da Secretaria Municipal de Educação e da Diretoria de Ensino Estadual.

O professor Rodrigo Luís Garcia, responsável técnico do projeto Escola com Bola, abordou sobre o suporte que será oferecido aos participantes “As crianças se sentem valorizadas quando entram em um campo de futebol bem cuidado, quando recebem um uniforme novo, com um design moderno. Esses detalhes são muito importantes para que possamos trabalhar com os times. É importante frisar que nem todas as crianças têm essa oportunidade de poder treinar com uma estrutura tão boa, tudo desenvolvido para que elas possam evoluir em todos os aspectos”.

“Avançamos mais uma etapa no projeto, organizando os retoques finais para iniciarmos com os treinos e com o acompanhamento das disciplinas. Acreditamos que o esporte e educação devem andar sempre juntos para que possa contribuir na formação de cidadãos cada vez mais preparados para assumir os desafios da vida”, finaliza Nelma.