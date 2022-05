Itatinga: produtores se mobilizam para proteger horta de frio intenso e geadas

Cobertura das hortaliças com plásticos é uma das técnicas usadas para evitar prejuízos

Da Redação

Com queda brusca de temperatura nesta semana, cujas mínimas chegou a 2ºC durante a madrugada em alguns locais, produtores rurais de Itatinga se mobilizaram para amenizar os impactos em plantações.

Na horta comunitária mantida na Cidade, integrantes do projeto promoveram nestes dias a cobertura das hortaliças com lonas e também outras medidas para reduzir as perdas.